Com jogos voltados a categoria sub-15, 2ª Copa APAB terá continuidade na sexta-feira (2)

Na próximo sexta-feira, dia 2, a Comissão de Pais do Basquete Masculino de Blumenau sedia a segunda etapa da 2ª Copa APAB. Desta vez, a categoria com jogos a ser realizado será a sub-15. As equipes participantes confirmadas são APAB Blumenau, Sociedade Thalia “A”, Sociedade Thalia “B”, IBBC Florianópolis, ABCE Itapema e Grande Florianópolis.

O principal objetivo da Copa APAB é dar sequência de jogos às divisões de base. Nesta etapa, a competição conta com atrativo de atletas de fora do estado, como é o caso da Sociedade Thalia, de Curitiba, no Paraná.

Tabela de jogos

Sexta-feira (02/11/2018)

8h30 – APAB x Thalia B

9h45 – Thalia A x IBBC Florianópolis

11h – ABCE Itapema x Grande Florianópolis

13h45 – APAB Blumenau x IBBC Florianópolis

15h – Thalia B x ABCE Itapema

16h15 – Thalia A x Grande Florianópolis

17h30 – IBBC Florianópolis x Thalia B

18h45 – APAB Blumenau x ABCE Itapema

Sábado (03/11/2018)

8h30 – Thalia B x Thalia A

9h45 – IBBC Florianópolis x ABCE Itapema

11h – APAB Blumenau x Thalia A

13h45 – IBBC Florianópolis x Grande Florianópolis

15h – Thalia A x ABCE Itapema

16h15 – Grande Florianópolis x Thalia B

17h30 – APAB Blumenau x Grande Florianópolis

