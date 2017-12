Colisão deixa trânsito lento na BR 470 em Ibirama

Um acidente na manhã desta sexta-feira (29), por volta das 07h40min, deixou o trânsito parado na BR 470, no KM 124, na altura da empresa Pré Fabricar em Ibirama.

De acordo com informações preliminares, se envolveram no acidente, três automóveis e um caminhão. O acidente resultou em duas vítimas com lesões médias.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um automóvel Fiat Palio derrapou na curva invadiu faixa contrária colidiu no caminhão que vinha em sentido contrário é na sequência colidiu nos demais veículos.

Os bombeiros e a polícia rodoviária foram acionados para auxiliar na ocorrência.

Outra colisão praticamente no mesmo local

Por conta do primeiro acidente, a PRF atendeu próximo ao local, as 08h 30 mais um acidente envolvendo 3 automóveis. Só danos materiais.

Em função das fila formada pelo primeiro acidente um automóvel Gol , colidiu na traseira de outro automóvel projetando este no outro veículo que estava a frente.

Demais FM

Curtir isso: Curtir Carregando...