Circo do ator Marcos Frota estreia espetáculo nesta sexta-feira no Norte Shopping

O Norte Shopping traz a partir desta sexta-feira (dia 8) uma atração inédita para Blumenau: o espetáculo “O Sonho Vai Começar”, do Circo dos Sonhos, que há mais de cinco anos iniciou uma parceria com o embaixador do circo brasileiro, o ator Marcos Frota. São mais de 60 profissionais envolvidos, entre eles mais de 30 artistas brasileiros e estrangeiros com talento de nível internacional. A trupe traz malabaristas, equilibristas, contorcionistas, mágicas, muita palhaçada, além de globo da morte, pêndulo e patinação.

Evoluções espetaculares de contorção, força e delicadeza que as belas artistas desenvolvem nos tecidos e na lira e um globo da morte que irá surpreender o público são algumas das atrações do Circo dos Sonhos. O momento mais divertido do show é garantido pelos palhaços, que interagem com o público em números cômicos. “Esse é um espetáculo criado para toda a família com muito carinho. Um espetáculo lúdico que oferece aos adultos a oportunidade de voltarem a ser crianças. O programa ideal para a criançada!”, afirma Frota.

Tudo acontece dentro do sonho de uma garotinha, que, despertada por um mágico, vai parar no circo. Nesse ambiente de sonhos, a plateia é convidada a viver essa aventura no fantástico e maravilhoso mundo do circo e aquela menina que outrora estava desanimada com seus brinquedos banais, agora participa empolgada do espetáculo interagindo com os artistas circenses.

“Resolvi criar um espetáculo que fosse um sonho, mesclando teatro, dança, música e artes circenses e que pudesse levar nossa plateia a um mundo mágico, o mundo do picadeiro que exerce encantamento nas pessoas há séculos…”, destaca Rosana Jardim, diretora do espetáculo. Com mais de 30 anos de tradição, a família Jardim possui três circos que viajam pelo Brasil.

Sobre Marcos Frota

Marcos Frota é ator exclusivo da Rede Globo de Televisão desde 1983, com mais de 30 papéis e destaque para as novelas “América”, “O Clone”, “A Próxima Vítima“ e “Mulheres de Areia”. Além de atuar, Frota é Presidente Voluntário da Universidade Livre do Circo, projeto social instalado na Quinta da Boa Vista com atendimento psicossocial e aulas de circo para 350 jovens de comunidades.

Agende-se

O quê: Circo dos Sonhos – O sonho vai começar

Onde: Norte Shopping, no estacionamento externo

Quando: Estreia dia 8 de fevereiro (sexta-feira), às 20h. Espetáculos de terça a sexta-feira, às 20h; e sábados, domingos e feriados, às 15h, 17h30h e 20h

Quanto: Lateral a R$ 30,00; central a R$ 40,00; Vip a R$ 50,00; e camarote a R$ 80,00 (crianças de 2 a 12 anos, estudantes e idosos pagam meia entrada em todos os setores)

