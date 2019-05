Cinearte apresenta documentário sobre a evolução cultural catarinense

Filme Modernos do Sul registra a chegada do modernismo ao Estado entre os anos 1947 e 1958.

Era uma vez uma ilha… O Modernismo tardou a chegar a Santa Catarina. Foi lá pelos anos de 1940, quando um grupo de jovens ousados resolveu acabar com a mesmice local. Entre 1947 e 1958, o Grupo Sul sacudiu Florianópolis com atividades culturais e difundiu sua revista, a Sul, para países de língua portuguesa. São fatos revelados no documentário Modernos do Sul (Brasil/2004), que será exibido nesta segunda-feira, dia 27 de maio, no CineArte da Fundação Cultural de Blumenau. A sessão começa às 19h, no Cine Teatro Edith Gaertner, com entrada gratuita.

O Círculo de Arte Moderna, como era conhecido o grupo no início, montou e encenou peças de teatro, publicou livros, produziu exposições de arte, fundou o primeiro cineclube no estado e foi pioneiro na sétima arte, produzindo o primeiro longa-metragem catarinense, “O preço da ilusão”.

A trajetória do grupo é rica em ações e palavras. Cinco escritores fundaram o movimento – Salim Miguel, Eglê Malheiros, Aníbal Nunes Pires, Ody Fraga e Antonio Paladino. Mas o Sul abarcou muitos contemporâneos, principalmente jovens aficcionados pela escrita e pelas artes gráficas. O Grupo Sul traduziu a rebeldia e as angústias da juventude pós-guerra, unida pelo inconformismo, pela solidariedade e pela palavra. Esses jovens tinham o sonho de democratizar a arte.

Saiba mais

27 de maio

Documentário: Modernos do Sul (Brasil/2004)

Duração: 52 minutos

Diretora: Kátia Klock

Produtores: Ieda Beck e Maurício Venturi

Montagem: Fausto Nocetti

Som direto: Suzana Zacchi

Fotografia: Marx Vamerlatti

Trilha: Gustavo Schmidt e Edino Krieger

Classificação etária: Livre

Local: Cine Teatro Edith Gaertner, Fundação Cultural de Blumenau

Horário: 19h

Entrada franca



