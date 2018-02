Cinco jogadoras do handebol são convocadas para as Seleções de base

Cinco atletas da Abluhand/FMD foram convocadas para treinar com as Seleções Brasileiras de base do handebol feminino. As meninas, que integram o time que vai disputar a Liga Nacional da modalidade, brigarão por vagas nos times que participarão do Campeonato Pan-Americano nas categorias juvenil e júnior.

Para a seleção júnior, que vai disputar a competição entre os dias 17 e 25 de março, na Bolívia, foram chamadas a goleira Pâmela Meira e a armadora Rafaella, recém-contratada junto ao Novo Hamburgo-RS. Já a juvenil, que terá o Pan-Americano realizado entre 14 e 22 de abril, na Argentina, contará com as armadoras Maira e Karolain e a ponta Sarah.

Todas as atletas passarão por um período de treinos junto com as outras convocadas. Em cada seleção, seis jogadoras serão cortadas. O técnico Sérgio Graciano comemorou as convocações já que, com exceção de Rafaella, as outras quatro são formadas nas categorias de base de Blumenau. “Nos últimos 15 anos sempre tivemos atletas chamadas para as seleções de base. Mas para a nossa surpresa tivemos um número expressivo neste ano. É um motivo de orgulho para nós”, afirmou.

