Cia. Arteatroz oferece curso de teatro na Fundação Cultural de Blumenau

Estão abertas as inscrições para o curso de teatro que será oferecido na Fundação Cultural de Blumenau (FCBlu) a partir do dia 8 de março. Promovidas pela Companhia Arteatroz de Blumenau, as aulas, que ocorrerão às quartas-feiras, das 14h às 17h, serão gratuitas e voltadas para crianças e adolescentes com idade mínima de 10 anos.

Ministrado pelo diretor, dramaturgo, ator e iluminador Giba de Oliveira, o curso abordará processos de criatividade, sensibilização, desinibição, oratória, história do teatro e do ator, noções técnicas de figurino, cenário, luz, maquiagem e sonoplastia. Além disso, trabalhará interpretação, improvisação, jogos teatrais e exercícios psicofísicos de conscientização corporal e espacial.

Com uma carga horária total de 105 horas, o curso fornecerá certificado de conclusão aos alunos que tiverem frequência de 60% e participação na montagem e apresentação do espetáculo de encerramento, previsto para o início de dezembro. As matrículas podem ser feitas pelo e-mail gibadeoliveira@gmail.com. Informações adicionais estão disponíveis pelo telefone 99783-3563. As vagas são limitadas.

A Cia. Arteatroz foi criada em 1987, a partir do espetáculo “Récita Recife”. Posteriormente, o grupo promoveu outras peças, como “Ovo e Pétalas”, “Cenetos”, “Dom Bago – O Infante” e “A Volta do Revoltado”.

