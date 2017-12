Chuva deixa ruas de Guarapuava alagadas

Entre as ruas alagadas na tarde desta sexta-feira (15), estão a Brigadeiro Rocha e a Professor Becker, no Centro.

Ruas de Guarapuava, na região central do Paraná, ficaram alagadas depois da chuva na tarde desta sexta-feira (15). Entre elas, estão a Brigadeiro Rocha, a Professor Becker e a Avenida Vicente Machado, no Centro.

O Corpo de Bombeiros também registrou quedas de árvores – uma delas na Avenida Manoel Ribas.

De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simpear) a tarde é quente em todo o Paraná. Apenas em Curitiba e Região que as temperaturas não foram tão altas.

Conforme o Simepar, esse calor aliado ao aumento da instabilidade atmosférica – por causa de uma frente fria – está provocando temporais em diversas regiões do estado, como aconteceu em Guarapuava.

São, de acordo com o Simepar, chuvas de curta duração, mas de forte intensidade e que tem o acompanhamento de muitas descargas elétricas.

Granizo

Em Prudentópolis, na região central do Paraná, houve chuva de granizo por volta das 14h em pelo menos três localidades rurais: Linha Consupol, Barra Vermelha e Tira Cisma. Bombeiros distribuem lonas para os moradores.

Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná, teve chuva de granizo na tarde desta sexta-feira. Até a última atualização desta reportagem, não havia registro de estragos, segundo os bombeiros.

Lapa, na Região de Curitiba, e Fernandes Pinheiro, na região central do estado, também registraram chuva de granizo nesta tarde.

Fonte: G1

