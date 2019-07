Chocolate brasileiro leva duas medalhas na categoria amargos puros em uma das maiores premiações do mundo

A Nugali, de Pomerode (SC), foi premiada no International Chocolate Awards Americas 2019 nos produtos Amargo 70% cacau e Cacau em Flor 70% cacau. A divulgação dos vencedores aconteceu na noite de 24 de junho, nos Estados Unidos

O Brasil está no pódio de uma das competições mais importantes de chocolate do ano. O International Chocolate Awards Americas 2019 divulgou na noite do dia 24 de junho os melhores chocolates das Américas do Norte, Central e Latina. Dentre centenas de competidores, a Nugali, de Pomerode (SC), foi a única marca brasileira premiada na categoria amargos puros, considerada a mais importante do segmento. Os produtos Amargo 70% da Linha Premium e Cacau em Flor 70% receberam a medalha de bronze. Já são dez medalhas da marca nos últimos quatro anos.



A premiação aconteceu na cidade de Hoboken, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A diretora da Nugali, Maitê Lang, esteve lá. “Temos muito orgulho em levar a qualidade das matérias-primas e processos desenvolvidos no Brasil para o mundo. Ver os nossos chocolates ganhando prestígio é o reconhecimento de um esforço conjunto, que vai desde o cacauicultor até cada colaborador da empresa”, comenta.

Os dois produtos premiados participarão da final mundial este ano, concorrendo com os vencedores de cada continente.

O chocolate Amargo 70% cacau recebe uma torra leve, resultando em um sabor delicado. Já o Cacau em Flor 70% integra uma série de produtos que ressalta os diferenciais dos cacaus brasileiros. Produzido a partir de variedades Trinitários e Scavina, plantados na Bahia, este chocolate preserva o paladar intenso da amêndoa de cacau.



A Nugali tem 15 anos de história e é pioneira no Brasil no segmento bean-to-bar, em que a marca realiza todas as etapas de produção do chocolate, desde a escolha dos frutos nas fazendas até a entrega para o consumidor. Fabrica cerca de 40 produtos, todos feitos com cacaus brasileiros de alta qualidade.



Histórico de premiações

Os produtos da Nugali têm um sólido lastro de premiações. Abaixo, as medalhas recebidas pela empresa nos últimos três anos:



2016

– Tablete Serra do Conduru 80% cacau: medalha de prata no International Chocolate Awards Americas

– Tablete Serra do Conduru 80% cacau: medalha de bronze no International Chocolate Awards World Finals



2017

– Tablete Cacau em Flor com Crocante de Cupuaçu 63% cacau: medalha de prata no International Chocolate Awards Americas

– Tablete Cacau em Flor com Crocante de Cupuaçu 63% cacau: medalha de bronze no International Chocolate Awards World Finals

2018

– Tablete Chocolate ao leite 45% cacau: medalha de ouro no International Chocolate Awards Americas

– Tablete Chocolate ao leite com Castanhas do Pará 45% cacau: medalha de bronze no International Chocolate Awards Americas

– Tablete Cacau em Flor com Pimenta Rosa 63% cacau: medalha de prata no International Chocolate Awards Americas e

– Tablete Cacau em Flor com Pimenta Rosa 63% cacau: medalha de bronze no International Chocolate Awards World Finals



Curtir isso: Curtir Carregando...