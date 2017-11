Chapecoense vence o Bahia fora de casa e quebra dois recordes no Brasileirão

A Chapecoense conquistou mais um resultado positivo na Série A do Brasileirão. Na noite deste domingo, o Verdão superou o Bahia por 1 a 0 fora de casa. O resultado levou a equipe catarinense ao nono lugar da tabela de classificação, deixando o time vivo na briga por uma vaga na Libertadores. O Verdão ainda quebrou dois recordes com o triunfo.

Com os três pontos, o Verdão consolidou o seu melhor desempenho como visitante na Série A, somando 24 pontos em 2017 – batendo os 22 obtidos no ano passado.

Além disso, elevou para nove o número de jogos sem derrota — desde a chegada do técnico Gilson Kleina. O máximo de partidas consecutivas sem perder, anteriormente, remetia a 2015, com oito duelos.

Na próxima rodada, o Verdão recebe o Coritiba. O jogo está marcado para as 17h do próximo domingo na Arena Condá.

O jogo

Jogar como visitante não é um problema para a Chapecoense neste Campeonato Brasileiro. Na Arena Fonte Nova, o Verdão ignorou a força da torcida local e atuou como se estivesse em casa. Não à toa criou boas oportunidades ainda na primeira etapa, em chutes de longe de Reinaldo e de Apodi.

E a situação do Verdão ficou um pouco mais cômoda antes do intervalo. Aos 44 minutos, o goleiro Jandrei repôs a bola, os defensores do Bahia se atrapalharam na hora de afastar e ela ficou com o volante Canteros, que invadiu a área pela esquerda e tocou rasteiro para Wellington Paulista abrir o placar.

Na volta para o segundo tempo, o Bahia voltou com uma postura ainda mais ofensiva, criando mais lances de perigo do que em toda a primeira etapa. Mas a grande chance foi desperdiçada por Edigar Junio. Após a bola bater no braço do zagueiro Grolli, a arbitragem marcou o pênalti, que o atacante tricolor finalizou na trave.

Fonte: DIÁRIO CATARINENSE