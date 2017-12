Chapecoense terá tricampeão da Copa Libertadores pelo caminho

O Nacional-URU está mais uma vez no caminho da Chapecoense, agora pela segunda fase da Copa Libertadores da América de 2018. Em sorteio na noite desta quarta-feira, na sede da Conmebol, no Paraguai, ficou definido que o Verdão do Oeste terá pelo caminho os uruguaios, que acumulam três conquistas da competição nos anos de 1971, 1980 e 1988.

A Conmebol reservou duas datas para as partidas. A primeira partida será no dia 30 ou 31 de janeiro, em Chapecó, enquanto o jogo de volta está agendado para o dia 8 ou 9 de fevereiro, em Montevidéu. Isso ocorre pela Chapecoense estar abaixo dos uruguaios no ranking da Conmebol.

Oito times passam para a terceira fase, com jogos nos dias 14 e 21 de fevereiro. Caso avance, o Verdão do Oeste encara quem se classificar do duelo Banfield-ARG x Independiente Del Valle-EQU. Se conquistar mais uma classificação, entrará no Grupo 6, ao lado de Santos, Estudiantes-ARG e Real Garcilaso-PER.

O Vasco da Gama, outro brasileiro na segunda fase, irá enfrentar o Union de Concepcion, do Chile. Caso garanta a classificação à terceira fase, o adversário dos cariocas será conhecido do confronto Oriente Petrolero-BOL ou Universitario-PER x Jorge Wilstermann-BOL. Se avançar à fase de grupos, estará na Chave 5, ao lado de Cruzeiro, Universidad de Chile e Racing-ARG.

Será a segunda participação da Chapecoense na Libertadores, e a terceira de Santa Catarina – em 1992, o Criciúma esteve presente após conquistar a Copa do Brasil do ano anterior. Esse ano, o Verdão do Oeste enfrentou os uruguaios duas vezes – empate, por 1 a 1, em Chapecó, e derrota, por 3 a 0, no Uruguai.

Ainda em 2017, a Chapecoense foi punida no Comitê Disciplinar da Conmebol pela escalação irregular do zagueiro Luiz Otávio. O clube perdeu os pontos da vitória, por 2 a 1, sobre o Lanús, na Argentina, pela quinta rodada do Grupo 7, e viu as chances de classificação se encerrarem. Na ocasião, a Conmebol alegou que o jogador teria de cumprir suspensão por conta da expulsão contra o Atlético Nacional, da Colômbia, na final da Recopa.

Luiz Otávio tinha sido expulso no primeiro jogo da decisão contra os colombianos, cumpriu a automática no confronto de volta, porém, a Conmebol havia o punido com três partidas de suspensão, o que não permitiria a escalação do atleta contra o Lanús.

Os outros brasileiros na Libertadores

Atual campeão da Libertadores, o Grêmio está no Grupo 1 ao lado de Cerro Porteño-PAR, Defensor-URU e Monagas-VEN. O Flamengo aparece no Grupo 4 junto de Emelec-EQU, River Plate e outro time que virá da terceira fase. O Cruzeiro está no Grupo 5, com Universidad de Chile, Racing-ARG e outro time da terceira fase, que pode ser o Vasco.

Completando a lista dos brasileiros, o Santos está no Grupo 6, ao lado de Estudiantes-ARG, Real Garcilaso-PER e o Ganhador 2, que pode ser a Chapecoense. O Corinthians surge no Grupo 7, junto de Independiente-ARG, Millonarios-COL e Deportivo Lara-VEN. O Palmeiras está no Grupo 8, ao lado de Boca Juniors-ARG, Alianza Lima-PER e o Ganhador 4, oriundo da terceira fase.

Copa Sul-Americana definida

Dos seis brasileiros confirmados na Sul-Americana de 2018, três deles terão confrontos com times argentinos na primeira fase. O Atlético-MG enfrenta o San Lorenzo, enquanto o São Paulo terá o Rosário Central como adversário e, por fim, o Atlético-PR joga diante do Newell’s Old Boys.

Ainda na mesma fase, Bahia e Fluminense terão adversários da Bolívia. Os baianos encaram o Blooming, enquanto o Tricolor espera pela definição do campeonato local para saber quem enfrenta. Fechando a lista de brasileiros, o Botafogo tentará a classificação contra o Audax Italiano-CHI.

Fonte: DIÁRIO CATARINENSE