CHAPECÓ – Chapecoense vence Prêmio Laureus de Melhor Momento Esportivo do Ano

Em votação realizada ao longo do mês, a Chapecoense concorreu ao prêmio de Melhor Momento Esportivo do Ano, entregue pela Laureus World Sports Academy, que anualmente elege os melhores esportistas do ano. A equipe venceu com 48% dos votos em função de seu inspirador retorno ao futebol depois do desastre aéreo que ocasionou a morte de quase toda a delegação que viajava à Colômbia, em novembro de 2016. O vídeo foi intitulado “Eternos Campeões”.

Foram seis vídeos concorrendo ao prêmio nesta categoria. O vídeo da Chape é ilustrado, sobretudo, pelo processo de recuperação e superação do lateral esquerdo Alan Ruschel, sobrevivente da tragédia que voltou a entrar em campo em agosto deste ano, em amistoso contra o Barcelona no Camp Nou.

O segundo colocado, com 40% foi uma vídeo sobre a história de Jarryd Haines, um menino de 12 anos, que ajuda o amigo Mark Smith, de 13, que é cego, a acompanhar os jogos de futebol na Autrália. Durante a votação, o segundo colocado e o vídeo da Chape estiveram disputando voto a voto a premiação.

