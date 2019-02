Cerimônia de abertura do ano letivo do Ensino Fundamental será na terça

A Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Educação (Semed), promoverá na próxima terça-feira, dia 5, a cerimônia oficial de abertura do ano letivo do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino. A solenidade destinada aos profissionais da educação será realizada no Teatro Michelangelo, na Uniasselvi, e contará com apresentações da Banda Municipal, do Grupo Sax Symphony e do Grupo de Percussão da Banda Sinfônica da Semed.

O evento ocorrerá em dois períodos, pela manhã, às 8h, e à tarde, às 13h30. Além das apresentações, os profissionais presentes participarão de uma palestra com o Dr. Celso Vasconcelos, que faz parte do calendário de formação continuada oferecida pela Semed. Na ocasião, o assunto abordado será “Professor, Identidade e Trajetória como sujeito de transformação”.

As aulas nas Escolas Básicas Municipais (EBMs) de Blumenau iniciarão na próxima quarta-feira, dia 6.

