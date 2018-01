Cepread inicia mutirão de castrações nesta terça-feira, dia 30

Nesta terça-feira, dia 30, o Centro de Prevenção e Recuperação de Animais Domésticos (Cepread) dará início ao mutirão de castrações gratuitas de cães e gatos errantes. O edital de chamamento público nº. 01/2017 – Cepread estabelece uma cota de até 720 esterilizações cirúrgicas em um prazo de 12 meses.

Os animais serão enviados por três protetoras independentes e pela Associação Protetora de Animais de Blumenau (Aprablu), que passaram pelo processo de habilitação promovido no ano passado pela Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (Semus).

As castrações ocorrerão na própria sede do Cepread, na Itoupava Central, às terças-feiras, exceto nos feriados. No primeiro dia do mutirão, os veterinários da unidade realizarão até 12 cirurgias em animais acolhidos e encaminhados por uma das protetoras independentes credenciadas. Nas semanas seguintes, será a vez das outras protetoras independentes e da Aprablu conduzirem os animais sob suas guardas para a esterilização.

Para a secretária de Promoção da Saúde, Maria Regina Soar, o mutirão de castrações foi viabilizado para consolidar uma política de controle reprodutivo de animais errantes em Blumenau. “O Código Municipal de Bem-Estar Animal, instituído em junho de 2016, trata dessa questão como uma das bases da política de bem-estar animal em nosso município. Por isso, mobilizamos esforços para promover esse mutirão. É muito importante mantermos essa parceria com as pessoas e entidades da sociedade civil que atuam na área de proteção animal”.

Relação de habilitados

Entidades protetoras de animais:

– Associação Protetora de Animais de Blumenau (Aprablu)

Protetoras independentes de animais:

– Cristina Pfuetzenreiter Miyazaki

– Márcia Filomena Schmitz

– Ivanilde de Amorim Gomes

