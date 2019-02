Centro Braille abre matrículas para oficinas culturais

A Sociedade Cultural Amigos do Centro Braille de Blumenau (ACBB) está com inscrições abertas para as oficinas culturais de leitura e escrita em braille, orientação e mobilidade, material pedagógico adaptado e de informática. Nesta semana, as alunas Elise de Almeida Vieira e Odila Luiz Zilke, deficientes visuais de Gaspar, começaram o curso Braille sob a supervisão de Eliane Luchini, na Fundação Cultural de Blumenau.

Jovens e adultos que desejam aumentar o seu conhecimento, ter novas experiências no relacionamento e no cuidado com pessoas com deficiência visual estão convidados a participar das oficinas culturais. Informações adicionais podem ser obtidas na ACBB, que atende no andar térreo da Fundação Cultural de Blumenau (Rua XV de Novembro, 161, Centro) de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30. Ou pelos telefones (47) 3381-6191, (47) 99161-5813 e (47) 99926-2099.

As oficinas

Leitura e escrita braille/orientação e mobilidade com uso de bengala/material pedagógico adaptado

Carga horária: 30 horas, individual ou em grupo

Horários: das 8h às 11h. Vespertino: turmas e horários a combinar

Início: 11 de fevereiro

Inscrição: R$ 100, com apostila e certificado

Público alvo: professores, pedagogos e profissionais da área

Matrícula: gratuita para pessoa com deficiência visual

Informática – Tecnologia Assistiva – Sistema Operacional DOS-VOX – NVDA – Ledor de Tela

Aulas: quartas-feiras de manhã

Início: 13 de fevereiro

Matrícula: gratuita para pessoa com deficiência visual

Serviço permanente

Transcrição de textos em braille, impressão de folders, cardápios e literatura em geral

Informações

ACBB: Fundação Cultural de Blumenau (Rua XV de Novembro, 161, Centro). Segunda à quinta-feira, das 8h às 11h30

Telefones: (47) 3381-6191 ou (47) 99161-5813 (Eliane) e (47) 99926-2099 (Dirceu)

