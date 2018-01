Central de Atendimento do IPTU começa a funcionar em 26 de janeiro

No dia 26 de janeiro, começará a funcionar a Central de Atendimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), no Parque Vila Germânica, situado na Rua Alberto Stein, 199, no bairro Velha. A unidade vai realizar atendimentos de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h30, para esclarecer dúvidas sobre o tributo de 2018, alterar nome do proprietário, abrir processo para revisão dos dados cadastrais, entre outros.

Para realizar a alteração de proprietário, o solicitante deve levar o registro de imóveis ou escritura registrada. Já para a consulta aos dados cadastrais, é preciso apresentar a planta do imóvel ou o registro de imóveis. Além disso, os contribuintes que não receberam o carnê em suas residências poderão requerer a segunda via no local. A impressão do documento é feita no momento da solicitação. A Central de Atendimento do IPTU vai funcionar até o dia 13 de março.

Confira como será o funcionamento da Central de Atendimento do IPTU

Funcionamento: de 26 de janeiro a 13 de março

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h30

Local: Parque Vila Germânica – bairro Velha

Atendimentos:

– Abertura de processo de revisão dos dados cadastrais

– Solicitação de segunda via do carnê do IPTU

– Solicitação de alteração do nome do proprietário

– Esclarecimento de dúvidas relativas ao imposto

Curtir isso: Curtir Carregando...