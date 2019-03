Celesc reforça atendimento durante o Carnaval

A Celesc prepara e reforça as equipes de trabalho para o atendimento às emergências do sistema elétrico neste feriadão de Carnaval, considerado o segundo período de maior movimento de turistas no verão catarinense, perdendo apenas para a virada de ano. A iniciativa tem o objetivo estratégico de preparação para possíveis ocorrências, mantendo profissionais e viaturas extras disponíveis em pontos com maior concentração de foliões.

No total, serão mais de 210 equipes (próprias e terceirizadas) e 17 coordenadores técnicos envolvidos no atendimento às situações de emergência, o que movimentará uma força de trabalho de mais de 800 eletricistas, 11 técnicos e 12 engenheiros. “Contamos também com um reforço operacional específico para esse período, com cerca de 50 equipes terceirizadas a mais no atendimento durante o Carnaval nos municípios com maior concentração de turistas, em especial nas regiões da Grande Florianópolis, Itajaí, Joinville, Joaçaba e Tubarão”, afirma o gerente da Divisão de Operação da Celesc, Carlos Marcussi.

Cuidados com a rede



Para brincar neste Carnaval sem riscos, a Celesc adverte sobre algumas questões importantes de segurança com a rede elétrica:

• Se você for vítima de colisão de veículos contra postes de energia: não saia do veículo! Você poderá tomar um choque se houver um cabo partido em contato com o automóvel;

• Não tente socorrer vítimas de colisão se houver fio partido. Ligue imediatamente para a Celesc (0800 48 0196) e para o Corpo de Bombeiros (193);

• Evite trafegar debaixo da rede elétrica em trios elétricos ou veículos semelhantes cuja altura possa expor as pessoas ao choque elétrico;

• Não ligue ou use aparelhos elétricos próximos a duchas ou piscinas;

• Não faça ligação irregular (gato), isso aumenta muito o risco de acidentes com choque elétrico. Sem falar que ligação clandestina é crime, com pena de até quatro anos de reclusão;

• Respeite a distância de segurança necessária entre os enfeites e a rede elétrica. Não use materiais condutores de eletricidade como fitas metalizadas, papel alumínio ou laminado fios de cobre;

• Não lance serpentinas ou confetes sobre a rede elétrica, sejam metálicos ou não.

Expediente

A Celesc não terá expediente interno nos dias 4 e 5. Retorna no dia 6, das 13h às 17h nas Lojas de Atendimento e das 13h às 19h15 na Administração Central, em Florianópolis.

Para atendimento nestes dias, o consumidor poderá dispor do Call Center pela discagem gratuita – 0800-48-0196 (emergências) ou 0800-48-0120 (comercial).

Além do call center, casos de falta de luz poderão ser informados por meio de SMS – mensagens de texto de celular – para o número 48196, com a mensagem SEM LUZ e CPF do titular ou número da unidade consumidora.

Durante o feriado de Carnaval, a Empresa terá equipes extras para responder a possíveis ocorrências na rede de distribuição.

Obs: Em anexo, imagens com dicas de segurança

