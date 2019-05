Casamento Coletivo segue com inscrições abertas

Prazo das inscrições encerra no dia 1º de julho.

Foto: Michele Lamin

Ainda dá tempo para se inscrever no 7º Casamento Coletivo. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 1º de julho. Os noivos interessados devem se dirigir à sede da Pró-Família, na Rua Itapiranga, 368, no bairro Velha. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h30 às 17h30.

Apesar de faltar pouco mais de um mês para o fim do prazo de inscrição, os noivos devem ficar atentos aos documentos necessários, pois a certidão de nascimento atualizada, por exemplo, requer prazo. Mais informações são disponibilizadas por meio do telefone da Pró-Família (47) 3381-6972, com Rosete.

O Casamento Coletivo é promovido pela Prefeitura de Blumenau por meio da Fundação do Bem-Estar da Família Blumenauense (Pró-Família) a cada dois anos. Nesta edição, o evento será realizado no dia 31 de agosto. A cerimônia civil ocorrerá no Ginásio Galegão e a cerimônia religiosa no setor 3 da Vila Germânica. Cada casal receberá um edredom de presente num oferecimento Alterburg e uma cortina oferecida pela Bella Janela para contribuir no enxoval da casa, além de vários brindes que serão sorteados entre os noivos na celebração.

