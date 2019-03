Casal de jovens morre após acidente na Itoupava Norte

Um acidente entre uma Sportage e uma moto resultou na morte de um jovem casal na noite deste domingo, 24. Carla Regina Otto, de 23 anos, e Marco Pamplona, 24, estavam na Yamaha XTZ 250, com placas de Blumenau, que colidiu contra o carro com placas de Gaspar.

A batida aconteceu por volta das 19h15 na rua 2 de Setembro, bairro Itoupava Norte. O condutor da Sportage, de 42 anos, saiu ileso. O Seterb realizou o teste do bafômetro nele, mas o resultado foi negativo. Porém, Carla e Marco ficaram gravemente feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Marco foi conduzido ao Hospital Santa Isabel desorientado e com fraturas expostas em ambas as pernas. Ele morreu às 21h30. Já Carla, estava inconsciente, apresentava traumatismo cranioencefálico e fraturas nas pernas. Sua morte foi confirmada por volta das 23h20.

Corpo de Bombeiros/Divulgação

O corpo de Carla Regina Otto será velado na Itoupava Central, no Cemitério da Itoupava Alta, que fica na rua Dr. Pedro Zimmermann. Marco Pamplona será cremado no Cemitério São José.

Fonte: O município

