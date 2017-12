Carro tomba na curva do Morro da Companhia Hering na manhã desta quarta-feira

Um carro tombou na Rua Bruno Hering, no Bairro Bom Retiro, em Blumenau, por volta dás 9h40 da manhã desta quarta-feira. Segundo informaçõe do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, uma mulher de que não teve a idade revelada dirigia um Fiat Uno, com placas de Blumenau, perdeu o controle e acabou tombando na curva do conhecido Morro da Companhia Hering. A condutora não teve ferimentos graves, porém, foi encaminhada ao Hospital Santo Antônio onde deve passar por uma avaliação médica.

O transito chegou a ficar lento no momento do acidente, porém o fluxo já foi liberado.

Fonte: Rádio Nereu Ramos

