Carro roubado em Blumenau é recuperado após perseguição em Cascavel (PR)

Na manhã desta sexta-feira, por volta de 9h30min, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Paraná, Polícia Civil e Polícia Militar iniciaram a perseguição de um Toyota SW4, com placas de Capinzal na cidade de Cascavel, no Paraná.

A ação começou na BR-369 e durou cerca de 15 quilômetros até chegar ao Trevo Cataratas, na BR-277. O condutor do veículo fez manobras perigosas, jogando outros veículos para fora da pista, entre eles um caminhão, segundo a PRF. Por fim, o veículo bateu e o motorista tentou fugir a pé para uma mata. Perseguido, ele foi capturado e preso. O condutor de 23 anos teria carregado o veículo em São Miguel do Iguaçu (PR) e levaria a carga até Curitiba, na capital paranaense.

Carro era de Blumenau

Dentro do carro havia aproximadamente 28,5 mil maços de cigarros de origem estrangeira. Os policiais fizeram a identificação do veículo e constataram que as placas eram falsas. A placa original é de Blumenau, local onde o carro foi roubado no dia 1º de outubro deste ano. O carro foi apreendido e a ocorrência encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Cascavel.

