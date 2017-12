Carro capota na BR-470 e condutor sai com ferimentos leves

Na tarde desta quinta-feira (14), o Arcanjo-03 realizou atendimento emergencial em Gaspar.

Um veículo capotou na BR-470, mais especificamente no KM 39.

O motorista do veículo, de 38 anos, não se machucou gravemente.

Ele apresentava apenas escoriações pelo corpo.

A vítima foi conduzida ao Hospital de Gaspar pela equipe do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Gaspar, o capotamento ocorreu em decorrência do pneu do veículo que se rompeu durante o deslocamento.

Fonte: Jornal de Blumenau

