Carro bate em poste na Rua João Pessoa, em Blumenau

Motorista não se feriu

A Guarda de Trânsito de Blumenau foi acionada na madrugada deste sábado em um acidente na Rua João Pessoa, na região central da cidade. Segundo as informações divulgadas, um carro Jetta com placas de Blumenau bateu contra um poste.

A frente do veículo ficou destruída e partes do carro foram arremessadas para metros de distância. Mesmo com o forte impacto, o motorista de 22 anos não se feriu. Ele foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado apontou que ele estava sóbrio.

A colisão ocorreu na altura do número 288 da Rua João Pessoa, logo depois do supermercado Angeloni. Nenhum outro veículo se envolveu na batida.

JORNAL DE SANTA CATARINA

Carro ficou destruído

Fotos: Divulgação / Divulgação