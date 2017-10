Candidatas à realeza da 35ª Oktoberfest passaram por seletiva

A seletiva para o concurso da realeza da 35ª Oktoberfest aconteceu novamente, nesta segunda-feira (9), após a primeira seletiva ter sido cancelada por irregularidades.

A primeira seletiva, realizada no dia 28 de setembro, foi cancelada porque tinha um jurado a menos do que o previsto no regulamento.

Nesta segunda-feira, cinco jurados analisaram 15 candidatas e escolheram as que consideraram mais preparadas para representar a festa.

As garotas desfilaram e discursaram sobre o que as motivou a participar do concurso.

As finalistas agora serão preparadas para o concurso nestas duas próximas semanas, passando por aulas de oratória, penteado, maquiagem e conduta social, além de participarem dos dois últimos desfiles oficiais.

As finalistas são: Renata Soares, Daniela Provesi, Lisandra Buschiroli, Ana Paula Molvestet, Franciane Stawiski, Amanda Castro, Jessica Correia, Karoline Gehrke, Daniele Kirsten e Geice Corrêa

A grande final está marcada para a última noite da Oktoberfest, dia 22 de outubro.

