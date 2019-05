Campanha de Mudas Frutíferas acontece neste fim de semana

A Campanha de Mudas Frutíferas, promovida pela Associação Blumenauense dos Feirantes com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo (Sedec), estará nesta sexta-feira, dia 17, no bairro Fortaleza. A venda de mudas por preços acessíveis ocorrerá na Comunidade Evangélica da Fortaleza Alta-Dorow, das 8h às 18h.

No sábado, dia 18, será a vez do Testo Salto receber a feira, que ocorrerá em frente ao Clube de Caça e Tiro do Testo, das 7h às 12h. Mais de 90 espécies de mudas tanto frutíferas como ornamentais estarão expostas.

Com o objetivo de incentivar o plantio e consumo de frutas na cidade, a campanha deste ano teve início em maio, na Feira Livre da Vila Germância, onde foram comercializadas 811 plantas de diversas espécies. Até 15 de junho, vários outros pontos da cidade receberão a feira.

Próximas feiras

ITOUPAVA CENTRAL – EM FRENTE AO AG. GUILHERME JENSEN

23 de maio (quinta-feira) 7h às 17h

VILA ITOUPAVA- INTENDÊNCIA DA VILA.

24 de maio (sexta-feira) 8h às 18h

25 de maio (sábado) 8h às 12h

GARCIA – INTENDÊNCIA DO GARCIA

14 de junho (sexta-feira) 8h às 18h

15 de junho (sábado) 8h às 12h



