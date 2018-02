Campanha da Prefeitura de Blumenau incentiva o combate à mendicância

Em outubro de 2017, a Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Semudes), lançou a campanha “Eu não quero esmola. Eu quero um futuro”, com o objetivo de combater a mendicância na cidade. Desde então, o município iniciou um trabalho de conscientização junto à comunidade, com a distribuição de cartazes e faixas, sobre a importância e necessidade de acionar o serviço de abordagem social, que atende diariamente pelo telefone 99945-9630.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social, Oscar Casico Grotmann, a Prefeitura oferece atendimento contínuo às pessoas em situação de rua. “O Abrigo Municipal de Blumenau (Amblu) oferece toda a condição de acomodação, alimentação e apoio na melhoria da condição de vida dessas pessoas. A rua não deve ser moradia de ninguém”, destacou.

Já o diretor de Política Pública sobre Droga e Reintegração Social, Marciano Tribess, afirmou que uma equipe multidisciplinar da Semudes oferece o atendimento inicial e realiza a condução dos cidadãos ao Amblu. “Muitas pessoas em situação de rua não aceitam o apoio porque tem o que precisam através de doações e esmolas. Porém, o município oferece tudo o que é preciso no abrigo. Pedimos o apoio da população para que chame a abordagem social nestas situações”.

Os encaminhamentos para o abrigo municipal são realizados pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop). As unidades têm em seus quadros assistentes sociais, educadores e psicólogos, preparados para auxiliar os usuários. Nos dois locais, as pessoas assistidas recebem o apoio necessário para voltar aos seus lares, para o mercado de trabalho e também o encaminhamento para o tratamento de dependência química, se for o caso.

O Amblu está localizado na Rua Rudolf Roedel, 147, no bairro Salto Weissbach. Já o Centro Pop funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 12h. A unidade está localizada na Rua São Paulo, 2.265, no bairro Itoupava Seca. O telefone de contato é o 3322-7210.

