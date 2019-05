Apesar da disputa voto a voto, que precisou ser decidida pelo voto de minerva do presidente Marcelo Lanzarin (MDB). Ele sacramentou o arquivamento do projeto do vereador Jovino Cardoso (PROS), que queria permitir os pedágios beneficentes nas sinaleiras de Blumenau também na quarta-feira. A votação terminou 8 a 7 contra a proposta.

Curtir isso: Curtir Carregando...