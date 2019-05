Cada vez mais acessível aos brasileiros, o tênis auxilia no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas

Considerado por alguns um esporte elitizado, o tênis vem conquistando o coração de muitas pessoas. A prática ultimamente está atraindo a atenção de crianças, adultos e idosos. O esporte, além de prazeroso, auxilia na perda de peso e permite ao atleta uma melhor qualidade de vida.

Um exemplo da popularização do esporte é o Bela Vista Country Club, localizado em Gaspar (SC), que conta com cerca de 160 pessoas matriculadas nas aulas desta modalidade, além de possuir cinco professores qualificados, aptos e registrados. O clube recebe diariamente sócios desde crianças, adultos e idosos para a prática do tênis.

“O esporte está se tornando cada vez mais acessível, e a ideia de elitização desta modalidade está mudando aos poucos. Hoje, cerca de 350 tenistas utilizam as dependências do clube, o que mostra uma grande procura pela modalidade”, explica a educadora física e professora de tênis do Bela Vista Country Club, Marina Gropp da Silva.

O ex-número 1 do mundo em tênis e tri-campeão do torneio Roland-Garros, Gustavo Kuerten, começou sua trajetória no tênis com 14 anos, em 1990, na equipe de jovens jogadores do Bela Vista Country Club, onde se especializou e aprendeu as técnicas necessárias para iniciar seus caminhos no mundo do esporte.



Benefícios da modalidade

Um fator importante relacionado ao tênis é a melhora da saúde. O esporte auxilia no bem-estar e qualidade de vida de quem o pratica, além de ter inúmeros benefícios. A professora de tênis lista alguns deles:

Melhora da musculatura: por ser um esporte completo, o tênis trabalha pernas, braços, costas e abdome. Além disso, é possível queimar até 500 calorias em um jogo, dependendo do nível do atleta.

Aperfeiçoamento: o esporte auxilia na melhora da coordenação motora, equilíbrio, velocidade, reflexos e senso de direção.

Condicionamento cardiovascular: com apenas um jogo por semana é possível diminuir riscos de doenças cardiovasculares como, por exemplo, infartos, tromboses e derrames.

Desenvolvimento cerebral: o tênis é um esporte que desenvolve o pensamento estratégico. O atleta toma centenas de decisões ao longo de uma partida. A prática também auxilia na concentração, já que o mesmo precisa estar focado o tempo todo.

Bem-estar físico e mental: o esporte reduz a ansiedade, o estresse e a depressão.

Convívio social: em plena era digital a prática do tênis faz amizades reais e não apenas virtuais.



Roland-Garros 2019

No dia 26 de maio acontece mais uma edição do Torneio Roland-Garros de tênis. Realizado em Paris, na França, a competição é uma das principais do mundo da modalidade, compondo os quatro torneios do Grand Slam, juntamente com o Australian Open, Torneio de Wimbledon e US Open.

No Brasil, o esporte conta com alguns nomes importantes como Gustavo Kuerten, ex-número 1 do mundo e tri-campeão do torneio Roland-Garros, bem como, André Sá, ex-tenista mineiro radicado em Blumenau (SC), com 11 títulos de duplas na carreira e, atualmente em atividade entre os 10 melhores do mundo em duplas estão Bruno Soares e Marcelo Melo.

Segundo Marina Gropp da Silva, quem pensa em iniciar no esporte, precisa estar atento às seguintes questões:

O tênis não tem idade certa para começar, mas quanto mais cedo iniciar a prática, melhor será o desenvolvimento do atleta.

Ter o material adequado como calçados e raquetes é essencial.

Crianças devem iniciar com raquetes e bolas mais leves, para tornar o esporte mais fácil e divertido.

Além dos materiais, deve-se buscar o auxílio de professores qualificados com registro no Conselho Regional de Educação Física, bem como habilitados no ensino do tênis, para que a iniciação seja de forma orientada para evitar possíveis lesõesc

“Assim como qualquer esporte, a prática do tênis exerce influências benéficas para o desenvolvimento físico e mental do atleta. Para obter um melhor desempenho e garantir os benefícios para a saúde, é preciso ainda, alinhar estas dicas com uma boa alimentação, hidratação e descanso”, conclui a professora de tênis do Bela Vista Country Club.

