Buscas por triatleta desaparecido em prova de Ironman no CE são retomadas

As buscas pelo triatleta Genilson Lima, que desapareceu no mar durante o Ironman Fortaleza, foram retomadas na manhã desta segunda-feira (27). Equipes de resgate ficaram à procura do cearense até às 17h40 (horário local) de domingo e pausaram pela falta de luz natural.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Marinha, da Guarda Municipal e de um centro de operações aéreas de Fortaleza estão mobilizadas para encontrar Genilson. As buscas se iniciaram às 9 horas de domingo, quando a organização do Ironman percebeu que o competidor não teve saída da água detectada pelo chip eletrônico.

As buscam da manhã desta segunda-feira tiveram o perímetro de monitoramento ampliado. De acordo com o tenente-coronel Marcus Costa, da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), as buscas estão rastreando desde a Praia Formosa até a Praia do Cumbuco.

“Ainda há esperanças de encontrar com vida, mas sabendo das condições difíceis, já em decorrência do período noturno sem informações. O corpo de bombeiros e a Marinha do Brasil estão com embarcações e mergulhadores na água desde às 6 horas (local). Nós fizemos um sobrevoo com a aeronave da Ciopaer até em uma distância maior em decorrência da possibilidade da corrente ter levado o possível corpo”, disse o tenente-coronel em contato com o UOL.

As buscas acontecerão durante o dia inteiro.

Ainda de acordo com o tenente-coronel Marcus Costa, a família de Genílson está em uma mistura de aflição com esperança. O triatleta está desaparecido há mais de 24 horas e em caso de afogamento, o corpo já teria subido à superfície, segundo Costa.

