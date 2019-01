BR-470 será interditada nesta quinta-feira para detonação de rochas

O trânsito da BR-470 será interrompido nesta quinta-feira, 17, para a detonação de rochas. O serviço será no Km 48, próximo ao Cemitério Jardim da Saudade, no bairro Fortaleza. O trecho fica logo após o fim da rua Paul Fritz Kuehnrich, a Via Expressa.

A operação está prevista para começar por volta das 12h e deve durar duas horas, que é o tempo estimado para os trabalhos e limpeza da pista.

A Polícia Rodoviária Federal estará no local para sinalizar e coordenar o trânsito. Se chover, o serviço deve ser cancelado.

