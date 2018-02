BR-470 em Gaspar terá interdições de segunda a quinta-feira nesta semana para obras de duplicação

A BR-470 terá uma série de interrupções no fluxo de tráfego nesta semana por conta de trabalhos das obras de duplicação.

As primeiras interrupções ocorrem a partir desta segunda-feira no Km 32, próximo da Ponte do Vale, em Gaspar, e seguem até quarta. O Consórcio Ivaí-Setep vai fazer o lançamento de vigas na região.

Serão lançadas seis vigas por dia e para a ação será necessário interromper totalmente o trânsito por cerca de 15 minutos para cada lançamento. Neste caso, a pista é interrompida, o lançamento é feito, e o tráfego é liberado até o próximo lançamento. Os trabalhos começam as 8h e a previsão de término é as 16h nos três dias.

Na terça-feira, além das interdições intermitentes no Km 32, o trânsito será completamente bloqueado entre os Kms 41 e 42 (próximo do restaurante La Terra) do meio-dia às 14h para a detonação de rochas.

Na quinta-feira também ocorrem interdições intermitentes a cada 15 minutos no Km 42. A empresa vai prosseguir com a implantação do desvio no local.

