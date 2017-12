Bonner rebate seguidora que criticou seu namoro: “Cuidamos de nossas vidas”

Após assumir que está namorando Natasha Dantas, o jornalista William Bonner passou a compartilhar nas redes sociais alguns momentos dos dois. Porém, o comandante do “Jornal Nacional” não quer saber de críticas. Em uma postagem recente – em que ela aparece brincando com o cachorro dele -, uma seguidora chamou a exposição de “ridícula” e teve que lidar com a resposta de Bonner.

“Talvez quem passe ridículo neste momento não sejamos nós, que cuidamos de nossas vidas, que nos respeitamos. Talvez caiam no ridículo as pessoas que não superaram nossa separação, embora nada tenham a ver com isso, e que não aceitaram que tenhamos reconstruído nossa felicidade”, disse ele, citando aí sua ex-mulher, a apresentadora Fátima Bernardes, que recentemente assumiu que está namorando o advogado Túlio Gadêlha.

Nos comentários, os fãs apoiaram a opinião do jornalista. “Tá certo, Bonner. Pessoal não pode falar o que quer. É a sua vida! Tem que respeitar! Eu respeito e torço”, disse uma. “O tempo passa, as relações acabam, a vida segue. E a gente tem que tentar ser feliz. Você está feliz. Isso que importa”, falou outra. “Te admiro e quero muito a sua felicidade. Dá pra notar o quanto ela te faz bem”, elogiou mais uma.

