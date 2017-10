‘Bobalhão’ dá beijo em tartaruga e perde pedaço da língua

Ele queria ser engraçado e gravar um vídeo. Mas o bicho reagiu

Esse homem queria fazer um vídeo com uma tartaruga e postar nas redes sociais. Na gravação, ele daria um beijo no bicho.

A tartaruga, porém, parece não ter gostado da ideia.

A história não terminou bem para o sujeito, chamado por muitos na internet de ‘bobalhão’, ‘espertão’, “sem noção”, entre outras expressões.

O resultado desastroso, e bem dolorido, viralizou, nesta terça (10), com milhares de compartilhamentos mundo afora

De maneira inesperadamente rápida, a tartaruga, da ordem das Testudines, deu um bote certeiro na língua do rapaz, que não teve o nome informado

O bicho não possui dentes, mas sim uma espécie de lâmina e bicos enganchados usados para pegar alimentos. Importunada ou sentindo-se ameaçada, ela pode reagir usando essas presas. O efeito é semelhante a uma mordida contundente, como se vê no vídeo

Na gravação, o sujeito berra, mostrando que a dor é gigantesca. Ele tenta puxar o bicho, mas não consegue

No fim do vídeo, enquanto o rapaz grita, seus amigos tentam abrir a boca do animal. O vídeo foi postado no Reddit e, desde então, seguiu circulando freneticamente nas redes sociais. Já o sujeito foi correndo para o hospital, mas não teve salvação. Perdeu um pedaço generoso da língua, de acordo com informações de jornais britânicos

Muitos que viram a cena não se comoveram. “Convenhamos: foi no mínimo merecido”, fizeram piada com sujeito centenas de pessoas que assistiram à gravação

Fonte: R7