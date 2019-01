Blumenauense recebe carro da promoção Magia de Natal, da CDL Blumenau

O ano começou com bem para o casal Gerson Koegler e Marize Roedel. Depois de receber a notícia que eles ganharam o carro VW Gol zero km da promoção Magia de Natal, realizada pela CDL Blumenau, eles receberam o prêmio na tarde desta segunda-feira (14). A entrega ocorreu em frente à loja Construcolor, na Itoupava Norte, onde o casal fez as compras e recebeu as raspadinhas para cadastrar.

Gerson, que cadastrou as raspinhas no próprio nome, conta que fez as compras junto com a esposa, na Construcolor, onde são clientes há mais de 20 anos. “Quando eu recebi a ligação informando que eu fui o sortudo, nem acreditei. A gente ouve falar da campanha, mas nunca conheci alguém próximo que tinha ganho. E agora aconteceu justamente com a gente. Estamos muito felizes”, comemora Gerson. O casal falou que, com o prêmio, vai antecipar os planos que tinham para 2021.

Marize lembrou que há mais de 10 anos tiveram o carro furtado, no litoral. Na época não tinham seguro e tiveram que continuar pagando as prestações do veículo por mais um ano, além da prestação do outro carro que compraram. “Foi bem difícil. Mas agora estamos felizes demais em ganhar esse carro. É um sonho”, conta Marize sorrindo.

O sócio-diretor da Construcolor, Ewald Fischer Neto, conta que já é uma tradição da rede participar da campanha de Natal promovida pela CDL Blumenau. “A ação é muito positiva. A equipe fica mais animada em trabalhar sabendo que pode fazer um agrado aos clientes, que é entregar a raspadinha. E agora com um cliente premiado é melhor ainda. Estamos muito contentes com o resultado, especialmente o vendedor Rodrigo, que foi quem atendeu o casal e entregou as raspadinhas”, comemorou Ewald.

O presidente da CDL Blumenau, Helio Roncaglio, que participou da entrega agradeceu a participação dos lojistas e ganhadores. “Para nós também é um momento de alegria. A cada ganhador, nós comemoramos. Saber que a CDL pode ser o elo entre empresários e consumidores e proporcionar tamanha alegria é uma grande satisfação”, conta o presidente.

Este foi o terceiro sorteio da promoção Magia de Natal, que contemplou 21 consumidores. Além do carro, foram entregues são cinco vales-compras de R$ 1.000,00 e 15 vales-compras de R$ 500,00. Confira o resultado aqui.

