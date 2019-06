Blumenauense é campeã mundial de Jiu-jítsu

Ana Carolina Schmitt levou o ouro por decisão unânime dos árbitros.

Foto: Jaime C. da Luz Jr

A atleta blumenauense Ana Carolina Schmitt conquistou neste domingo, dia 2, o título de campeã mundial de Jiu-jítsu. Ana é faixa preta e compete na categoria adulto peso-pena. Para chegar ao lugar mais alto do pódio e faturar a medalha de ouro, a atleta passou por duas classificatórias. Na decisão contra Bianca Basílio, a blumenauense levou a melhor por decisão unânime dos árbitros.

Para chegar bem na competição, realizada na Califórnia, nos Estados Unidos, Ana fazia seu treinamento duas vezes por dia. Ela ainda complementava sua preparação com trabalhos físicos, yoga e mental coach. Agora, depois da vitória, a campeã mundial conta que ainda está muito feliz. “É muito difícil expressar essa vitória em palavras, pois o sentimento é muito forte. Mas eu aprendi com a vitória a valorizar a jornada, pois tudo valeu a pena, todos os aprendizados, campeonatos, vitórias e derrotas. No momento que venci, passou um filme muito rápido na minha cabeça. Só há gratidão no meu coração!”.

Conquistas

No ano passado, a atleta foi vice-campeã do campeonato, conquistando a vaga na edição deste ano do Mundial. A competição é promovida pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF) e reúne atletas de diversos países, como Japão, China, Polônia, Suiça, EUA e França.

“Foi bem difícil para a gente chegar até aqui, tivemos ajuda, mas trabalhamos juntos para conquistar esse título e assim representar Blumenau e o Brasil. Estou muito feliz com a nossa atuação, com todo o apoio e o reconhecimento que estamos recebendo. Acredito que muita coisa boa virá por aí e com certeza iremos conquistar muito mais resultados positivos para o esporte blumenauense”, destacou o treinador, Marcos Cunha.

