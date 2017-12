Blumenauense conquista a sonhada vaga na Seleção Brasileira de Karate

Márcia Mafra, da FMD Blumenau e Federação Catarinense de Karate, sagrou-se campeão do Pré-Olímpico Nacional, na categoria Kumitê até 55 quilos e vai representar o Brasil no Pan e Sul-Americanos Sênior

Perseverança. Substantivo feminino, que significa a qualidade de quem não desiste com facilidade de um objetivo. Essa qualidade pode ser aplicada à atleta Márcia Mafra, que no último domingo, dia 10 de dezembro, conquistou durante o Pré-Olímpico da Confederação Brasileira de karate (CBK), a sonhada vaga de titular na Seleção Brasileira de karate. Com o resultado obtido em Araguaína (TO), a atleta da Fundação Municipal de Desportos de Blumenau (FMD) e da Federação Catarinense de Karate (FCK) – vai representar o Brasil em 2018 nos Campeonatos Pan e Sul-Americanos de karate Sênior.

Foi a terceira tentativa da atleta na busca da sonhada vaga na Seleção Brasileira, sendo as duas primeiras, por meio de seletiva e, agora, Pré-Olímpico. Na sua categoria até 55 quilos, haviam 11 atletas, sendo que a blumenauense venceu as representantes de São Paulo, Goiás, Bahia e, por vim, do Rio de Janeiro. Na grande final, de tirar o fôlego, Márcia ganhou da adversária por 4 a 3, de virada, com um chute no final da luta (faltando apenas um segundo para o término do confronto).

“A Márcia conseguiu impor maior ritmo de luta, estava bem concentrada e seguiu á risca o que fora treinado na preparação para a competição. Ela foi muito disciplinada taticamente”, comenta Vanderlei de Oliveira, técnico da FMD Blumenau.”Essa conquista demonstra que a determinação é muito importante para o atleta, como também, a disciplina”, completa o técnico.

