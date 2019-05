Blumenau terá ações no Dia de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

As ações acontecem nesta sexta-feira e sábado, dias 17 e 18.

O dia 18 de maio de 1973 ficou marcado pelo “Caso Araceli” que teve repercussão nacional. Neste dia uma menina de oito anos foi sequestrada, violentada e assassinada no Espírito Santo. O corpo da criança foi encontrado carbonizado seis dias depois e os agressores nunca foram punidos. Portanto, 18 de maio foi escolhido como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e foi instituído pela Lei Federal nº 9.970/2000. Em alusão à data, Blumenau promoverá ações nesta sexta-feira e sábado, dias 17 e 18.

Nesta sexta-feira, dia 17, o o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Região II Garcia promoverá uma Reunião Intersetorial sobre o tema, com a presença de membros da Rede Catarina de Proteção à Mulher, do 10º Batalhão de Polícia Militar, e da equipe do Serviço de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SAVS), da Secretaria de Promoção da Saúde (Semus).

Já o sábado, dia 18, terá programação extensa. Entre os destaques, os Conselhos Tutelares farão uma ação no Parque Ramiro Ruediger, com a distribuição de materiais pertinentes ao tema e do livro “Segredos”, de Cristina Marques; e das 09h às 12h, o Cras da Região I – Velha irá participar do Torneio Interséries da EEB Adolpho Konder, para sensibilizar a comunidade presente sobre a prevenção e denúncia do abuso e exploração sexual infanto-juvenil.

Casos em Blumenau

Atualmente em Blumenau, 80 famílias com casos de violência sexual de crianças e adolescentes são atendidas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi) dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas). Este serviço busca o enfrentamento dos direitos violados na família, prevenir a reincidência de casos de violência e contribuir para o fortalecimento das relações familiares.

A articulação intersetorial é importante na prevenção e enfrentamento deste problema para proteger as vítimas, responsabilizar os agressores e também conscientizar a população sobre formas de identificar e denunciar casos suspeitos. Para isso o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) incentivou as Organizações da Sociedade Civil e Governamentais para promover ações com o tema.

Programação

17 de maio

– Das 08h às 11h: o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Região II Garcia promoverá uma Reunião Intersetorial acerca do tema, com a presença confirmada de representantes da Rede Catarina de Proteção à Mulher do 10º Batalhão de Polícia Militar e da equipe do Serviço de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SAVS);

18 de maio

– Das 09h às 12h: o Cras da Região I – Velha irá participar do Torneio Interséries da EEB Adolpho Konder para sensibilizar a comunidade presente sobre a prevenção e denúncia do abuso e exploração sexual infanto-juvenil;

– Das 10h às 12h: o Cras da Região I – Velha em conjunto com a Casa de Acolhida São Felipe Néri promove uma roda de conversa com as mulheres da entidade para discutirem o tema e também entrega de material;

– Das 09h às 11h: os Conselhos Tutelares farão uma ação no Parque Ramiro Ruediger com distribuição de materiais pertinentes ao tema e do livro “Segredos”, de Cristina Marques;

– As Organizações Associação Pedagógica Eurípedes Barsanulfo e Associação Criança em Primeiro Lugar promoverão ações dirigidas às crianças e adolescentes ao longo do dia.

