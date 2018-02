Blumenau sedia Seminário Internacional de Prevenção às Drogas

Nesta quinta-feira, dia 8, a cidade de Blumenau sediará o Seminário Internacional de Prevenção às Drogas. Realizado pela Cruz Azul no Brasil, o evento conta com o apoio da Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Semudes), e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). O município repassou R$ 14.790 do Fundo para Infância e Adolescência (FIA), para auxiliar na promoção do seminário, garantindo a gratuidade de participação de servidores e moradores de Blumenau.

O evento abordará diferentes temas relacionados à prevenção às drogas e contará com uma palestra do ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. Na ocasião, haverá cinco palestras voltadas ao tema, das quais duas serão ministradas por pessoas vindas do exterior.

De acordo com a diretora geral da Semudes, Patrícia Morastone Sasse, o seminário possibilitará a disseminação de informações relevantes de prevenção às drogas, além do debate e da troca de experiências. “Convivemos com o expressivo aumento do uso de drogas, o que vem repercutindo negativamente nas relações familiares, trazendo impactos significativos. Este é um importante caminho para fortalecer a sociedade e os profissionais envolvidos nesta área”, destaca.

Patrícia também frisa a importância da presença do ministro de Desenvolvimento Social e das palestras. “A presença do ministro Terra demonstra a sua preocupação em ampliar as discussões e o seu reconhecimento quanto às parcerias com as entidades e os municípios no enfrentamento da problemática das drogas”.

O evento terá início às 7h30 e ocorrerá na sede da Cruz Azul no Brasil, localizada na Rua São Paulo, 3.424, no bairro Itoupava Seca. As inscrições estão encerradas.

Autoridades e palestrantes confirmados

– Osmar Terra, ministro do Desenvolvimento Social e Agrário

– Quirino Cordeiro Júnior, coordenador-geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas da Secretaria de Atenção à Saúde, vinculada ao Ministério da Saúde

– Francine Hiromi Nishimori, coordenadora-geral de Prevenção da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (Senad), vinculada ao Ministério da Justiça

– Anne Babb, secretária-geral da Cruz Azul Internacional (IBC – International Blue Cross)

– Daniele Polini, colaboradora da Cruz Azul Internacional e especialista em projetos sociais com foco em prevenção às drogas

Programação

– 7h30: recepção e acolhimento

– 8h30: abertura solene com autoridades e palestra do ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra

– 9h30: palestra

– 10h35: coffee break

– 10h45: palestra

– 12h: almoço

– 13h30: palestra

– 15h30: coffee break

– 15h45: palestra

– 18h: encerramento e entrega de certificados

Serviço

Seminário Internacional de Prevenção às Drogas

Data: quinta-feira, dia 8 de fevereiro

Local: sede da Cruz Azul no Brasil, na Rua São Paulo, 3.424 – bairro Itoupava Seca

Carga horária: 8 horas/aula

