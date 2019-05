Blumenau retoma saldo positivo de empregos no mês de abril

Em abril o saldo de empregos em Blumenau ficou em 382 vagas.

Dados do Caged mostram que Blumenau voltou a ser destaque na geração de vagas em abril. Com saldo de 382 empregos, o município acumula no ano 3.510 novas vagas, ficando em segundo lugar no ranking estadual de geração de empregos, atrás apenas de Joinville, que teve 6.399 empregos.

O setor com maior número de contratações foi o de serviços, com 160 vagas, seguido da construção civil, com 80 vagas, e a administração pública, com 78 contratações. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo (Sedec), Móris Kohl, comenta que “os números mostram que Blumenau tem avançado em setores importantes para o desenvolvimento econômico, como os de serviços e construção civil. A retomada de vagas no comércio é muito importante neste processo”.

