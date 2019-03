Blumenau registra saldo positivo de empregos em fevereiro

Dados do Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que Blumenau ficou novamente com saldo positivo de empregos no mês de fevereiro. O município registrou 1.879 novas vagas e acumula no bimestre 3.428, ficando em segundo lugar no ranking estadual de geração de empregos, atrás de Joinville, que registrou 4.598 empregos.

Os números mostram um crescimento de 16,4% em relação ao mesmo período do ano passado, sendo que é o melhor bimestre desde 2014. O destaque é para a indústria de transformação, com 932 vagas. Destas, 578 da indústria do fumo e 241 da indústria têxtil. A administração pública também foi destaque, com 592 vagas geradas na educação. Os serviços aparecem em terceiro lugar, com 257 contratações.

O responsável pela Secretária de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo (Sedec), Móris Kohl, comenta que o mês de fevereiro tem essa característica. “A sazonalidade da safra do fumo, o início das aulas e a indústria têxtil, que nessa época começa a produzir a coleção de inverno, colaboram para que esse mês historicamente tenha saldo positivo”.

Curtir isso: Curtir Carregando...