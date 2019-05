Blumenau recebe primeira etapa de concurso de leitura em alemão

A Escola Básica Municipal (EBM) Machado de Assis foi o local escolhido para a primeira etapa do Concurso de Leitura em Língua Alemã, promovido na manhã desta sexta-feira, dia 17. Participaram 21 estudantes de escolas de Blumenau, Rio do Sul e Ibirama.

Realizado pela Associação Catarinense de Professores de Alemão, Goethe Institut de Porto Alegre e São Paulo, Iniciativa Pasch e Coordenação de Agência Central para as Escolas Alemãs no Exterior, o concurso tem o objetivo de estimular o ensino da língua alemã no estado, bem como valorizar o trabalho já desenvolvido. Desta etapa serão escolhidos representantes de cada categoria para a fase estadual, que ocorrerá em Pomerode, no dia 7 de junho.

Representando Blumenau, participaram as EBMs Oscar Ubenhaun, Lore Sita Bollmann, Annemarie Techentin e Barão do Rio Branco.

Ensino de Alemão

A Secretaria de Educação de Blumenau tem como uma de suas premissas o resgate e valorização da cultura bem como o ensino da língua alemã em suas escolas. Por isso, desde 2003, mantém o projeto Plures, por meio do qual leva o ensino de alemão para 16 escolas e um Centro de Educação Infantil.

Além disso, o município implantou este ano a primeira escola municipal bilíngue em alemão na Vila Itoupava, a EM Bilíngue Erich Klabunde. As aulas bilíngues ocorrem inicialmente para as turmas de primeiro ano e serão estendidas gradualmente para todo o ensino fundamental ao longo dos próximos anos. “Ensinar aos nossos estudantes uma segunda língua não apenas amplia seu conhecimento e valoriza a cultura local, mas também serve como preparo para o futuro, tornando-os qualificados para o mercado de trabalho”, conclui a secretária de Educação, Patrícia Lueders.

