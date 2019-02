Blumenau recebe oficina gratuita de produção cultural

Workshop financiado com recursos do Prêmio Herbert Holetz é aberto a toda classe artística, agentes, produtores e demais interessados no tema.

Blumenau receberá nos dias 23 e 24 de fevereiro a oficina de Produção Cultural com o produtor e sócio-administrador da Dois Pontos: Una Produções, Qiah Salla. O workshop é aberto a toda classe artística, agentes culturais, produtores, público interessados no tema, e ocorre das 9h às 12h e das 14h às 17h, nos dois dias, no bloco S, na sala S-113, da Furb. A oficina é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo link https://goo.gl/Cw2Duk. A ação faz parte do projeto Temporada Blumenauense de Teatro – Descentralização, Mediação e Formação, do artista Artur Mateus Gewehr, e é patrocinada pelo Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau, referente ao Edital Número 005/2017 do Prêmio Herbert Holetz.

A oficina tem por objetivo contribuir com a formação dos agentes culturais e artistas de Blumenau e região. “Questões relacionadas à elaboração de projetos culturais, gerenciamento de grupos e coletivos artísticos, formação de plateia para pessoas com deficiência e produção e distribuição (circulação) de bens culturais estarão em pauta durante a oficina”, explica Qiah Salla.

Qiah Salla elaborou e coordenou mais de 300 eventos e projetos, entre eles ações financiadas por recursos de fundos nacionais, estaduais, municipais e budgets de marketing de empresas privadas. Atendeu marcas como Bradesco, Pré-Fabricar, Caixa, Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Souza Cruz. Foi diretor administrativo da Fundação Cultural de Rio do Sul, de 2013 a 2016. Na gestão pública coordenou a implementação de sistemas de gestão (cultura, turismo e esporte), conferências, conselhos e prêmios.

Ações de integração

Concebeu e foi o coordenador de produção do 1º Seminário de Acessibilidade Cultural de Santa Catarina, que teve sua edição realizada em março de 2018, junto a organizações como Associação Catarinense para a Integração do Cego (ACIC), Associação Brasileira de Audiodescrição (ABAD), Federação Catarinense de Municípios (Fecam), Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e outros apoiadores. Na Federação Catarinense de Teatro desempenhou a função de diretor de Projetos (2012-2014), diretor de Comunicação (2014-2016), presidente do Conselho (2016-18) e atualmente é o presidente da entidade (2018-2020).

Qiah Salla desenvolve palestras, projetos, oficinas e assessorias em diversas cidades catarinenses. Já foi curador de editais municipais de cultura nas cidades de Brusque, Chapecó (duas edições) e Itajaí. Foi responsável pela coordenação de elaboração do projeto EcoEducom – Ecossistemas em Rede, da Associação Brasileira de Educomunicação, no valor de R$ 3,9 milhões, sendo um dos 68 contemplados em uma concorrência de 1699 propostas no Programa Petrobras Socioambiental 2018. Já coordenou a gestão de mais de R$ 20 milhões de recursos públicos por meio de assessorias, contratos, convênios, leis de incentivo, gestão direta e outros.

Serviço

O que: Oficina de Produção Cultural, com Qiah Salla

Quando: dias 23 e 24 de fevereiro, das 9h às 12h e das 14h às 17h

Onde: Bloco S, sala S-113, na Furb (Rua Antônio da Veiga, 140, Bairro Victor Konder)

Carga horária: 12h e são 50 vagas

Inscrições gratuitas: acesse o link https://goo.gl/Cw2Duk

Temas abordados

Panorama da política pública da cultura no Brasil

Diferença entre as funções de produção e distribuição

Ferramentas administrativas – metodologias e softwares – que auxiliam os artistas/produtores na gestão de suas demandas e seus coletivos

Formação de plateia para pessoas com deficiência – importância, situação atual da política pública da acessibilidade no Brasil e como se faz

Compartilhamento de experiências diversas relacionadas à gestão pública da cultura, gestão de coletivos artísticos, gestão de prazos e demandas e sobre a acessibilidade cultural

