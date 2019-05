Blumenau participa da semana nacional dos arquivos

Programação cultural gratuita movimenta o Arquivo Histórico José Ferreira da Silva entre os dias 3 e 7 de junho.

O Arquivo Histórico José Ferreira da Silva participa entre os dias 3 e 7 de junho da 3ª Semana Nacional de Arquivos, evento organizado em todo o país pelo Arquivo Nacional e Fundação Casa de Rui Barbosa. Desenhando Arquivos é tema proposto para este ano pelo Conselho Internacional de Arquivos (ICA). A intenção é integrar a sociedade, demarcando de forma mais clara esses locais como espaços de exercício pleno da cidadania. Em Blumenau, está programada uma exposição com a exibição de vídeo com depoimentos dos voluntários e o Café Cultural com ciclo de conversas sobre arquivo e memória. A participação é gratuita.

A iniciativa é uma temporada de eventos em arquivos e outras instituições de memórias de todo o país com objetivo de aproximar a sociedade e divulgar os trabalhos desenvolvidos. A programação completa está disponível no site https://semanadearquivos.an.gov.br. O evento ocorre justamente na semana em que se comemora o Dia Internacional dos Arquivos, 9 de junho, como forma de enfatizar a potencialidade dos arquivos como equipamentos culturais.

Programação

3 a 7 de junho

Exposição O Sentimento de Pertencimento: Práticas Voluntárias no Arquivo Histórico

Exibição de vídeo com depoimentos dos voluntários que auxiliam em atividades (traduções, transcrição documental, identificação de imagens e relatos)

Horário: 8h às 17h

5 de junho

Café Cultural

Ciclo de conversas sobre arquivo e memória

Horário: 16h

Local dos eventos: Alameda Duque de Caxias, 64, Centro

Entrada gratuita

Telefone: (47) 3381-7514 – das 8h às 12h e das 13h30 às 17h

