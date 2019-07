Blumenau inicia playoffs contra Uninassau na noite desta quarta-feira (3)

Na noite desta quarta-feira, dia 3, o Basquete Feminino Blumenau inicia a disputa dos playoffs da Liga Nacional. O primeiro jogo da série contra o Uninassau será no Nordeste, mais exatamente em Recife, Pernambuco, às 20h. A equipe blumenauense comandada pelo técnico Camargo embarcou no início da manhã desta terça-feira.

Na primeira fase da LBF 2019, as duas equipes se enfrentaram em duas ocasiões. Com mando de quadra do Uninassau, as pernambucanas venceram por 86 a 75. Já em Blumenau, no último confronto válido pela primeira fase, as blumenauenses venceram por 71 a 68. A vantagem do Basquete Feminino Blumenau é ter o segundo e, caso necessário, o terceiro jogo dos playoffs no Ginásio do Galegão. O objetivo é dar continuidade ao crescimento de rendimento apresentado nos últimos compromissos.

Curtir isso: Curtir Carregando...