Blumenau Futsal vence São Francisco e encara Jaraguá nas quartas de final do Estadual

Na noite deste sábado, dia 27, o Blumenau Futsal entrou em quadra para a disputa do último compromisso na primeira fase do Campeonato Catarinense da Divisão Especial. Com boa atuação, a equipe comandada pelo técnico Xande Melo venceu São Francisco por 5 a 3, no Complexo Esportivo, em Timbó. Os gols foram marcados por Mika e Simas, duas vezes, e Pica-pau.

Com o resultado, o Blumenau Futsal encerrou na sexta posição, com 19 pontos e enfrenta nas quartas de final Jaraguá. A primeira partida será em Blumenau e a segunda em Jaraguá do Sul. As datas ainda não foram divulgadas pela Federação, que em breve deve oficializar todos os detalhes da reta decisiva do Campeonato Catarinense.

