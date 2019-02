Na manhã desta terça-feira, dia 26, o Blumenau Futsal realizou o último treino antes da estreia na Copa Uniasselvi. Os trabalhos ocorreram no Ginásio do Sesi, em Blumenau. Sob a liderança do técnico Xande Melo, os atletas realizaram um treinamento coletivo buscando os últimos ajustes para a competição.

A estreia do Blumenau Futsal será na noite desta quarta-feira, dia 27, contra o Pato, às 21h, no Ginásio do Sesi, em Blumenau. O horário informado é apenas uma expectativa, pois a partida terá início ao término do primeiro jogo programado para iniciar às 19h30, entre Joinville e Jaraguá. O ingresso para a rodada dupla diária é de R$ 15, com o passaporte para os três dias sendo comercializado ao valor de R$ 40.

