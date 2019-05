Blumenau Futsal está preparado para confronto contra São José

Foto: Sidnei Batista

Em busca da primeira vitória na Liga Nacional, o Blumenau Futsal entra em quadra na noite desta sexta-feira, dia 17. A equipe comandada pelo técnico Xande Melo terá pela frente confronto diante de São José, às 20h15, no Ginásio do Sesi, em Blumenau. O ingresso antecipado está disponível por apenas R$ 5 a unidade. A compra pode ser feita nos seguintes pontos de venda: Agências Sicredi do Centro e Água Verde, Skina Esportiva, Comercial Quanta Coisa da Velha e Garcia, Palestra Esportes, ADHering e Blubel Esportes.

O elenco do Blumenau Futsal realizou uma semana de treinamentos de muita dedicação. O último treino antes da partida foi realizado na manhã desta quinta-feira, dia 16, no Ginásio do Sesi. “Estamos trabalhando e esperamos confirmar uma boa atuação. Antes mesmo de pensar no resultado, temos que pensar sempre no melhor rendimento. O São José é uma equipe forte e a Liga Nacional é uma competição mais equilibrada a cada ano. O torcedor vai ser muito importante nessa partida”, afirmou o técnico Xande Melo.

