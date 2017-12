Blumenau Futsal enfrenta Mafra pela final da Copa Santa Catarina

A noite desta terça-feira, dia 12, pode ser histórica para o futsal de Blumenau. Apenas oito meses após a fundação, o Blumenau Futsal/FMD disputa a sua primeira final. O time precisa apenas de um empate contra Mafra para erguer o troféu da Copa Santa Catarina. A partida será às 20h30, no Ginásio Galegão.

A promessa é de casa cheia, por isso, a direção do clube sugere que o torcedor antecipe a compra do ingresso. O valor é de R$ 5, mas desta vez sem a promoção da segunda entrada grátis, por se tratar de uma final. Os pontos de venda são os mesmos: ADHering, Skina Esportiva, Comercial Quanta Coisa Garcia e Velha, Palestra Esportes, Blubel Magazine e Blubel Esportes.

Além de ser um marco histórico para o clube, um título também quebraria um jejum de 39 anos para a modalidade. A última vez que a cidade conquistou um troféu em uma competição estadual de futsal foi em 1978, com o Guarani. “Não temos palavras para descrever a alegria com esse momento. O Blumenau Futsal veio para ficar e tudo isso é fruto da força dessa torcida, que nos incentiva a tocar o projeto em diante”, afirmou Marcelo Weber, presidente do clube.

