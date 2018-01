Blumenau fecha 2017 com saldo positivo na geração de empregos

No acumulado de janeiro a dezembro do ano passado, Blumenau obteve um saldo positivo de 1.286 vagas de trabalho, ficando com a sexta posição em Santa Catarina e a 41ª no país. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O resultado final contrasta com o balanço do Brasil em 2017, que no total teve uma perda de 20.832 postos de trabalho. Assim como Blumenau, o Estado de Santa Catarina também teve o saldo anual positivo com a criação de 29.441 empregos.

Apesar do déficit no mês de dezembro, quando 2.256 vagas foram fechadas no município, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo, Móris Kohl, valoriza o resultado no ano. “Em dezembro sempre encerram os contratos dos adolescentes do programa Melhor Aprendiz, incluindo aqueles funcionários contratados em caráter temporário, que geram esse saldo. O importante é que fechamos o ano com saldo positivo”

