Blumenau estreia com vitória na Liga de Basquete Feminino

Vencer é bom, em estreia é melhor ainda. A frase faz parte do cenário esportivo e descreve bem o que se viu na quadra do Ginásio Sebastião Cruz, o Galegão, ontem à tarde. Em partida marcada pelo equilíbrio e a alternância na liderança do placar, o time de Blumenau venceu Presidente Venceslau (SP) por 69 a 63 em partida que marcou o début da equipe na Liga de Basquete Feminino (LBF), a elite nacional da modalidade.

Dos nove equipes participantes, as blumenauenses foram as últimas a entrar em quadra. Fato que gerou um pouco de ansiedade e expectativa no grupo, das atletas à comissão técnica. O treinador João Camargo ficou satisfeito com o resultado e o desempenho da equipe em quadra.

– Estou muito feliz. Estava muito ansioso e confiante para essa estreia, porque a gente fez um trabalho muito criterioso até aqui. Foi um jogo forte. O time delas é muito atlético, mas a nossa equipe se comportou bem. No segundo e terceiro quartos cometemos alguns erros não forçados, mas o time se comportou bem no último quarto e conseguiu vencer o jogo – ponderou o comandante.

A armadora Cacá ditou o ritmo da equipe e terminou a partida como um dos destaques, com 22 pontos, quatro assistências e três roubos de bola.

– A gente está treinando há um mês forte. Foram 22 pontos para a equipe, todo mundo trabalhou para eu marcar esses pontos e a gente ter a vitória hoje. A gente ganhou hoje, mas não pode relaxar. Tem que continuar trabalhando para o próximo jogo – disse a atleta à TV Gazeta, após a partida.

As blumenauenses se preparam agora para uma série de quatro partidas fora de casa. As duas primeiras estão agendas para o próximo fim de semana, no ABC paulista. No sábado, às 19h, elas enfrentam o time de Santo André (SP), e na segunda-feira, dia 5 de fevereiro, às 20h, duelam contra São Bernardo do Campo (SP).

Na sequência, o time de Blumenau faz mais dois jogos longe da casa: dia 16 contra Campinas (SP) e dia 18 contra Itu (SP).

– A vitória foi muito importante para nós, porque temos quatro jogos seguidos fora de casa. São jogos difíceis. Dos quatro adversários, dois têm mais investimento. Queremos ganhar os quatro jogos, mas projetamos voltar com pelo menos duas vitórias na bagagem – comentou o técnico Camargo.

O próximo compromisso das blumenauenses diante do torcedor está marcado para 23 de fevereiro, às 20h, contra o Sampaio Correia (MA).