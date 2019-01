Blumenau encerra 2018 com mais de R$ 60 mil em dinheiro ilícito apreendido

Blumenau encerrou 2018 com mais de R$ 60 mil em dinheiro ilícito apreendido.

Os dados são da ROCAM – Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas do 10º Batalhão de Polícia Militar de Blumenau.

Entre os números estão também a apreensão de mais de 89 kg de maconha e mais de três mil comprimidos de ecstasy.

A atuação isolada ou em conjunto com as demais equipes do batalhão, em 2018, resultou nos números que podem ser conferidos abaixo:

Pessoas abordadas: 1715 Motos abordadas: 262 Veículos abordados: 245 Apreensão de arma branca: 10 Apreensão de arma de fogo: 17 Apreensão de cocaína: 1.593 kg Apreensão de crack: 2.982 kg Apreensão de maconha : 89.358 kg Apreensão de LSD: 276 micropontos Apreensão de ecstasy: 3.265 comprimidos Apreensão de munição: 170 unidades. Prisões em flagrante: 66 Termos circunstanciados: 52 Foragidos recapturados: 7 Mandados de prisão cumpridos: 17 Dinheiro ilícito apreendido: R$ 60.807,25 Máquinas caça níquel apreendidas: 98 unidades Recuperação de motocicletas furtadas: 06 Veículos removidos ao pátio: 49

